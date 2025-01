Paul George ha fortemente criticato la nuova formula dell’All Star Game

Nel mondo NBA c’è scetticismo per la nuova formula dell’All Star Game, al debutto fra qualche settimana.

Paul George ha criticato l’idea senza mezzi termini nel corso del suo podcast.

Il nuovo All Star Game è una perdita di tempo. Già facevamo fatica a impegnarci per una sola partita, adesso con tre cosa dovremmo fare? Abbiamo provato a lungo a mettere più impegno in una singolo match perciò non capisco perché programmare più gare. Non mi piace questa formula e credo che se non si gioca in modo competitivo si sta solo perdendo tempo.