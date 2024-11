Paul George si ferma di nuovo per un infortunio IDENTICO al precedente

I Philadelphia 76ers non trovano pace, questa notte è arrivata la 12° sconfitta in 14 partite in questo avvio di stagione, contro Memphis Grizzlies 111-117. Le brutte notizie però non finiscono qui, perché nel corso del match contro i Grizzlies Paul George ha subito un nuovo infortunio, all’inizio del terzo quarto. La sua partita si è conclusa anzitempo, con appena 2 punti in 17′ (e 1/6 dal campo).

La particolarità di quanto accaduto è però il fatto che PG ha subito un infortunio identico a quello che lo aveva tenuto fuori nelle prime settimane di stagione regolare. In preseason infatti la star dei Sixers aveva subito una iperestensione del ginocchio sinistro, stesso infortunio di ieri notte. Anche confrontando alcuni fermo-immagini, la postura di George è praticamente la stessa.

No way Paul George did it again 😭😭😭 pic.twitter.com/E9HyoD0xWJ — BricksCenter (@BricksCenter) November 21, 2024

Il primo infortunio aveva tenuto Paul George fuori per 3 partite di preseason e 5 di stagione regolare, fino al 5 novembre scorso (con il primo match saltato datato 13 ottobre). Da quando era rientrato però l’ex Clippers, arrivato in estate a Philadelphia, stava segnando solo 14.9 punti di media con il 38% dal campo.