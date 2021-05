Post Brindisi-Trieste, Vitucci:”Ottimo contributo da parte di tutti. Ora bisogna resettare e pensare a Gara 2”

Prima partita della serie playoff tra Brindisi e Trieste e prima vittoria per la Happy Casa che si porta sul punteggio di 1-0.

Queste le dichiarazioni a fine partita di coach Frank Vitucci: “Inizio è stato teso da clima playoff ma abbiamo difeso bene contro una buona squadra di realizzatori lasciando soli 64 punti realizzati. Volevamo gestire la partite e i minutaggi e ci siamo riusciti avendo il contributo da parte di tutti. Il back to back non piace a nessuno, dobbiamo avere la duttilità mentale di adattarci e resettare già a partire da domani mattina. L’entusiasmo e la voglia di far bene di questo gruppo ci contraddistingue da inizio anno“.

Fonte: Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi