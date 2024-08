Pronostici NBA: premi individuali ai giovani con Wemby protagonista, zero fiducia per LBJ e Curry

Come ogni anno, il team di ESPN ha fatto le sue previsioni riguardo i premi individuali della prossima stagione NBA.

I giornalisti e opinioni della media company statunitense hanno espresso tre preferenze. Al primo nome 5 punti, 3 al secondo e 1 al terzo. Ecco i risultati delle loro votazioni.

Il favorito per il titolo di MVP è Luka Doncic con 61 punti, poi Nikola Jokic con 40 e Shai Gilgeous-Alexander con 37. Solamente 13 punti per Giannis Antetokounmpo e 8 per Joel Embiid, superati anche da Anthony Edwards (15).

Nettamente in pole position per il titolo di Rookie of the Year c’è Reed Sheppard, terza scelta assoluta degli Houston Rockets, con 74 punti. Alle sue spalle i lunghi Zach Edey con 40 e Donovan Clingan con 27. Poca fiducia per le due prime scelte, i francesi Alex Sarr e Zach Risarcher incassano soltanto 8 punti.

Plebiscito anche nelle previsioni per il miglior difensore con Victor Wembanyama a quota 76, nettamente avanti al connazionale Rudy Gobert (29) e a Bam Adebayo (26).

Wemby in testa anche alla corsa per il Most Improved Player, pur se a pari merito con Jalen Williams a quota 26 punti. Subito più dietro Coby White (25) e Cade Cunningham (22).

Ex aequo anche nelle previsioni per il Sesto Uomo dell’Anno: 38 punti sia per Malik Monk che per Alex Caruso. A 29 Naz Reid, 18 per Jaime Jaquez.

Molto variegate anche le preferenze per il miglior allenatore. Partirebbe davanti a tutti Tom Thibodeau con 29 punti, a 24 Mark Daigneault, 22 per Joe Mazzulla, 18 per il sempiterno Gregg Popovich.

La curiosità è che LeBron James e Stephen Curry non hanno ricevuto alcuna preferenza in nessuna categoria. Kevin Durant, invece, ha ricevuto solamente una nomination al terzo posto della corsa al premio di MVP. Un altro segno del passaggio di consegne alla nuova generazione? Le Olimpiadi di Parigi hanno detto esattamente il contrario…