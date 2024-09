Rudy Gobert risponde a Shaq: “Triste vederlo frustrato per i miei successi”

Rudy Gobert non ci ha messo molto a rispondere a ciò che Shaquille O’Neal ha detto su di lui nelle scorse ore. La leggenda NBA ha definito il francese addirittura “il peggior giocatore di sempre” per quanto viene pagato, in relazione al suo apporto in campo. Gobert, vincitore della sua seconda medaglia d’argento olimpica a Parigi, ha replicato a O’Neal su X, riprendendo proprio il pezzo di intervista in cui parla di lui.

“È triste vedere qualcuno che ha ottenuto quanto Shaq sia nello sport che negli affari continuare ad essere frustrato per le finanze e i traguardi raggiungi da un altro uomo. Capisco lo spettacolo, ma al contrario di altri che lo fanno non ti servono queste cose per rimanere rilevante” ha scritto Gobert, taggando l’account di Shaq.

Non è la prima volta che Shaq e il 4 volte Difensore dell’Anno NBA si scontrano, negli anni era già successo. A marzo O’Neal aveva definito Gobert “difensore sopravvalutato” mentre nel 2021 aveva già mostrato rancore per il contrattone firmato dal giocatore con gli Utah Jazz. Il francese è titolare di uno dei contratti più ricchi della storia NBA, complice il crescente salary cap: nella prossima stagione guadagnerà 43.8 milioni di dollari.

It is sad to see someone that has accomplished as much as you did @SHAQ both in sport and business still be triggered by another man’s finances and accomplishments. I get the entertainment part but unlike other folks, you don’t need that stuff to stay relevant. https://t.co/KPHs2VmfIb

— Rudy Gobert (@rudygobert27) September 5, 2024