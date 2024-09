Angel Reese su Caitlin Clark: “Il problema sono i suoi fans, tra razzismo e minacce di morte”

Nelle scorse ore Angel Reese ha pubblicato la prima puntata del suo nuovo podcast, Unapologetically Angel, condotto insieme a Maya Reese (che non è sua parente nonostante abbiano lo stesso cognome). Tra i primi argomenti toccati dalla rookie delle Chicago Sky, c’è stata la sua rivalità con Caitlin Clark. Nonostante Clark sembri ormai super favorita per il premio di Rookie of the Year, fino alla pausa per le Olimpiadi la sfida da molti era considerata equilibrata. Reese sta infatti disputando una stagione storica per la WNBA, avendo già stabilito il record di rimbalzi totali in una singola stagione.

“Caitlin è una grande giocatrice e l’ho sempre pensato, ci affrontiamo da quando andavamo al liceo. Il problema credo siano i tifosi, i suoi tifosi, i tifosi di Iowa e ora delle Indiana Fever. La sostengono e io questo lo rispetto, ma a volte sono molto irrispettosi. Sono razzisti, e non penso che Clark abbia qualcosa a che fare con queste offese. Ricevo minacce di morte, persone che trovano il mio indirizzo di casa, mi seguono fino alla mia abitazione. In molteplici occasioni delle persone hanno generato delle mie foto nuda con l’AI per mandarle ai miei familiari. Mio zio mi ha chiesto: ‘Ma ti mostri nuda su Instagram?’. Fa schifo che io debba passare tutto questo, e altre giocatrici stanno subendo lo stesso. È solo un gioco che sia io che Clark amiamo, non c’è odio tra di noi” ha detto Reese.