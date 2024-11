Il proprietario dell’Hapoel ha svelato l’offerta PESANTE della Stella Rossa a Johnathan Motley

La situazione di Johnathan Motley non si è ancora chiarita. Il giocatore americano sembra in procinto di lasciare l’Hapoel Tel-Aviv per trasferirsi alla Stella Rossa, ma da Belgrado negano qualsiasi trattativa. Nel frattempo il proprietario del club israeliano, Ofer Yannay, dopo aver tuonato ieri contro la Stella Rossa, oggi ha svelato quale sarebbe l’offerta che i serbi hanno recapitato a Motley.

“Qui all’Hapoel ha un contratto da 1.5 milioni di dollari. La Stella Rossa gli ha offerto 2.1 o 2.2 milioni di dollari circa. Abbiamo ricevuto questa informazione da diverse fonti, lo sappiamo. Ho sentito che il Direttore Sportivo della Stella Rossa ha detto che non sono interessati al giocatore, ma penso lo abbia detto solo per ragioni legali. Se non fossero interessati, farebbero un passo indietro. Se iniziassero a rispettarmi, potremmo tornare amici” ha detto Yannay al serbo Sport Klub.

Non solo: il proprietario dell’Hapoel ha anche parlato di come Motley gestisce il suo tempo libero, nonostante la “paura della guerra” usata secondo lui come pretesto per lasciare Israele. “Un agente mi ha contattato mercoledì e mi ha detto che Motley vuole andarsene. Gli ho chiesto perché e mi ha risposto ‘per via della guerra’. Ma quale guerra, al ragazzo piace uscire per Tel-Aviv, ci sono tante ragazze, esce tutte le sere, va a fare festa, si diverte e posta sui social foto di vini, ristoranti. E la guerra? Non c’è nessuna guerra al momento. Se questo è un problema per lui, può starsene a Belgrado”.