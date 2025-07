Simone Fontecchio: “Dovrò guadagnarmi ancora la NBA, ecco come”

Simone Fontecchio si prepara a entrare nel suo ultimo anno di contratto in NBA, dopo lo scambio che l’ha portato ai Miami Heat. L’azzurro sa bene cosa dovrà fare per prolungare la sua permanenza oltre Oceano.

Entrerò nel mio ultimo anno di contratto e dunque potrebbe essere la mia ultima stagione in NBA. Spero che non sia così, proverò a godermela al massimo con l’obiettivo di allungare il più possibile la mia carriera negli USA. Ho capito che per farlo devo essere più costante al tiro. La mia stagione migliore dall’arco è stata a Utah perché il mio compito principale era diverso, dovevo facilitare il gioco per i compagni e marcare gli avversari migliore. Così capitava di restare in campo anche dopo alcuni errori, invece a Detroit non era così. E la cosa psicologicamente mi pesava.