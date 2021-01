Stella Azzurra, sconfitta con onore contro Napoli

I venti punti di divario finale non traggano in inganno. La Stella Azzurra vista contro la Ge.Vi Napoli, pur sconfitta per 74-94, si è rivelata formazione tonica e sicura dei proprii mezzi. Il risultato finale non è mai stato in discussione vista la caratura superiore della squadra di coach Stefano Sacripanti, ma i capitolini, illuminati soprattutto da un ottimo Menalo, hanno venduto cara la pelle. Napoli aveva bisogno di rialzare la testa dopo il doppio stop con Forlì ed Rieti e ha finito per mettere in campo anche la rabbia di chi vuole risalire per tornare a giocarsi i traguardi che contano. Sugli scudi soprattutto Eric Lombardi. Per la Stella Azzurra si tratta del nono stop in dieci gare disputate, bilancio preoccupante che certamente non rende giustizia della crescita del sodalizio di coach D’Arcangeli certamente ancora con buoni margini per rimettersi in carreggiata.

PRIMO QUARTO – I primi autografi sulla gara sono due tiri liberi di Park, Giordano risponde subito. Lombardi alza la Ge.Vi in quota con una tripla personale, Menalo riporta la Stella Azzurra a meno uno. I primi sussulti della gara consegnano un andamento equilibrato. Parks spinge però Napoli a più sette, Giordano replica dimostrando di essere in ottima vena. Napoli però va in deciso decollo con le triple di Monaldi e Lombardi e un canestro di quest’ultimo acquisendo tredici lunghezze di vantaggio (18-5). Giordano attua il riavvicinamento ma Parks affonda ancora la lama, Dopo il 4-0 di Menalo Lombardi riproietta gli ospiti a più tredici. A tenere i capitolini in partita è ancora Menalo con sette punti, Marini fà riallungare Napoli. Thompson jr colpisce e Napoli conduce dopo i primi dieci minuti di gara per 31-19.

SECONDO QUARTO – Uno-due di Napoli griffato Iannuzzi- Mayo, Thompson jr risponde per le rime con una bomba da tre, Marini rialza in quota Napoli a più tredici e la replica stelazzurrina giunge dal solito Menalo. I capitolini sono in momento favorevole e lo dimostrano con Visintin e Giordano che li portano a sole sette lunghezze di ritardo dai loro contendenti. Nuova scossa dei padroni di casa con Visintin e Thompson jr, Zerini però riporta Napoli al decollo. Se Menalo è il trascinatore della Stella Azzurra, Thompson jr non accetta però il ruolo del comprimario e sforna due tiri liberi, una tripla di Monaldi manda Napoli all’intervallo lungo avanti per 49-39.

TERZO QUARTO – La Stella Azzurra riparte da Thompson jr, Parks però lucida bene le mani e cuce due tiri liberi e una tripla, Napoli vola così a più diciotto. Lombardi alza ancora di più in quota i partenopei con un 5-0 in serie. Menalo introduce un intermezzo di marca capitolina ma Zerini risponde subito. Il vantaggio massimo di Napoli parte dalle mani fatate di Marini: 70-50. Nuovo riscatto stellazzurrino con Cipolla e Thompson ma Napoli riafferma la sua superiorità con Monaldi e Marini. A fine frazione Cipolla incrementa il bottino proprio e dei padroni di casa ma Napoli continua a tenere saldamente le redini al 30′ sul punteggio di 76-57.

ULTIMO QUARTO – Schiacciata di Menalo, Giordano e Cipolla ci mettono la ciliegina sulla torta costringendo il coach ospite Stefano Sacripanti a chiamare il timeout. Iannuzzi va a canestro, il solito Menalo intona il controcanto. Iannuzzi rifirma i canestri del più venti partenopeo, Menalo aggiunge nuovo fieno alla cascina dei suoi punti. Zerini e Pugliatti su opposti versanti nel finale rifiniscono il punteggio che vede la Ge.Vi chiudere con un sorriso sul punteggio di 94-74.

MIGLIORI IN CAMPO

STELLA AZZURRA ROMA: LEO MENALO: il suo cognome è un imperativo bellico, ma il suo “menare” è benefico e avviene con la palla a spicchi nei canestri avversari, quando ha la palla in mano lo spettacolo è assicurato.

ERIC LOMBARDI (GE.VI NAPOLI): Lui e Re Mida si sono incontrati in gran segreto, quest’ultimo gli ha spiegato come tramutare in oro qualunque palla toccasse. Il ragazzo ha capito bene e il suo score finale lo prova in modo inequivocabile.

NUMERI

STELLA AZZURRA ROMA: Tiri liberi 11 su 15, rimbalzi 24 (Pugliatti 5), assist 16 (Thompson jr 5).

GE.VI NAPOLI: Tiri liberi 11 su 14, rimbalzi 47 (Lombardi, Parks 11), assist 31 (Monaldi 6).

TABELLINO

STELLA AZZURRA ROMA: Menalo 26, Thompson jr 18, Giordano 12, Cipolla 7, Visintin 7, Pugliatti 4, Ndzie, Thioune, Mabor, Innocenti, Ghirlanda, Reale. Coach: Germano D’Arcangeli.

GE.VI NAPOLI: Lombardi 22, Parks 15, Monaldi 13, Marini 13, Mayo 9, Iannuzzi 8, Zerini 6, Sandri 4, Uglietti 4, Klacar. Coach: Stefano Sacripanti.

ARBITRI

Christian Mottola di Taranto, Fabio Bonotto di Ravenna e Gian Lorenzo Miniati di Firenze.