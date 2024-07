Strazel salva la Francia! Il Giappone, vicinissimo all’impresa, perde all’OT

Giappone – Francia 90-94

(25-32, 19-17, 20-20, 20-15, 6-10)

Il Giappone tiene botta nel primo quarto, nonostante Wembanyama segni 8 dei primi 12 punti francesi. Sono le triple a tenere in gara gli asiatici in una prima frazione ad alte percentuali che termina 25-32 per i Bleus. Il Giappone si rifà sotto nel secondo quarto, grazie soprattutto al duo Hachimura-Hawkinson e all’estro del folletto Togashi. Il lungo dei Lakers trova i punti del vantaggio giapponese, ma arriva subito la risposta francese con un parziale di 0-7: Fournier chiude il primo tempo col canestro del 44-49.

Ancora il Giappone torna sotto con forza, le triple di Hawkinson e Kawamura valgono il +4: la Francia resiste e torna avanti con Strazel, un break di 0-7 conclude la terza frazione sul 64-69. Il solito Strazel apre il quarto periodo con la tripla del +8: mentre la Francia tenta l’allungo decisivo però sale in cattedra Hachimura, che propizia con due triple consecutive il recupero giapponese. La star della formazione asiatica poco dopo è però costretta a lasciare il campo: colpa del secondo fallo anti-sportivo, gli arbitri vanno al monitor e decretano l’espulsione di Hachimura che esce con 24 punti. La strada sembrerebbe spianata per la vittoria francese, ma il cuore del Giappone e di Kawamura è più grande: 6 punti del playmaker asiatico riportano i suoi a +1. Il risultato rimane congelato per diversi minuti, con Watanabe anche protagonista di una clamorosa stoppata su Gobert. Fournier trova la tripla del pareggio a 50” dalla fine, poi un 4/4 ai liberi di Kawamura fanno vedere il traguardo al Giappone. Sulla strada verso la vittoria c’è però Strazel (e ci sono anche gli arbitri): il francese segna la tripla con fallo molto dubbio per un incredibile gioco da 4 punti. Il libero aggiuntivo vale il pareggio che conclude i regolamentari sull’84-84 dopo un errore di Kawamura da tre.

MATTHEW STRAZEL 4 POINT PLAY TIES IT FOR FRANCE#PARIS2024 #Olympics pic.twitter.com/fy2dSXoU6F — Sideline Recaps (@SidelineRecaps) July 30, 2024

Al supplementare il Giappone arriva senza energie: Wembanyama segna i primi 8 punti dei suoi, con i primi punti giapponesi all’OT che arrivano solo a 34” dalla fine. Kawamura e Hiejima regalano una speranza agli asiatici che tornano a -2 a 8” dalla fine: il 2/2 di Strazel chiudono definitivamente il match sul 90-94.

La Francia si qualifica al turno successivo con una giornata di anticipo, il Giappone deve sperare in una sconfitta del Brasile stasera contro la Germania per provare a giocarsi tutto tra pochi giorni proprio con i verdeoro.

Giappone: Togashi 3, Jacobs, Kawamura 29, Hiejima 7, Toews NE, Hachimura 24, Y. Watanabe 5, Baba, Hawkinson 16, Tominaga, H. Watanabe 4, Yoshii 2.

Francia: Ntilikina 3, Batum 5, Albicy, Yabusele 13, Cordinier 5, Fournier 14, Lessort 6, Gobert 7+15 rimbalzi, Wembanyama 18+11 rimbalzi, Strazel 17, Coulibaly 2.

Foto: FIBA

