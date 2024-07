Il Canada vola nel quarto quarto, Barrett e SGA mandano KO l’Australia

Canada – Australia 93-83

(26-28, 19-21, 27-21, 21-13)

Dopo la vittoria sulla Grecia, anche contro il Canada è l’Australia ad approcciare meglio la gara: Giddey, Exum e Mills mettono in crisi la difesa delle foglie d’acero e portano i Boomers sul 13-19. Il Canada ricuce lo svantaggio con Nembherd e pareggia con Dillon Brooks, anche se è l’Australia a chiudere in crescendo con 4 punti di fila per il 26-28 dopo 10′. Nel secondo periodo il Canada passa a condurre con Shai Gilgeous-Alexander e RJ Barrett, anche se l’Australia è un osso duro e torna avanti nella seconda metà della frazione trovando il +4 con McVeigh (45-49 all’intervallo).

È ancora il Canada a partire meglio nel terzo periodo, col nuovo vantaggio firmato da SGA e addirittura il +6 di Dwight Powell poco dopo. La coppia SGA-Barrett continua ad essere un rebus per la difesa dell’Australia e i nordamericani raggiungono addirittura il +10 prima di un veemente ritorno dei Boomers con i gregari Kay, Exum e McVeigh a propiziare il parziale che fissa il risultato sul 72-70 al 30′. Il Canada apre il quarto quarto con un parziale di 11-2 che mette 11 punti tra le due formazioni: per l’Australia è un colpo durissimo, i tentativi di Landale e Exum vengono spenti da due canestri di Birch. Gli ultimi 2′ sono utili solo per determinare la differenza canestri: Brooks segna la tripla che quasi sulla sirena decreta il 93-83 finale.

Per il Canada è 2/2 nelle Olimpiadi e qualificazione al prossimo turno (il piazzamento si deciderà contro la Spagna tra pochi giorni), l’Australia si giocherà il tutto per tutto contro la Grecia.

Canada: Dort 11, Alexander-Walker, Gilgeous-Alexander 16, Ejim NE, Murray 5, Powell 7, Lyles 3, Barrett 24, Olynyk, Nembhard 5, Brooks 16, Birch 6.

Australia: Daniels 10, Giddey 19, Mills 8, Green, Ingles NE, Dellavedova NE, Exum 15, Landale 16+12 rimbalzi, Kay 4, McVeigh 9, Magnay, Reath 2.

Foto: FIBA