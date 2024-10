Nostalgia canaglia, KAT “beccato” a seguire Minnesota

Karl-Anthony Towns è di recente approdato ai New York Knicks.

KAT è arrivato nella squadra che tifava fin da bambino ma comunque ha lasciato a malincuore i Timberwolves. A Minneapolis ha vissuto nove anni che lo hanno proiettato ai vertici della NBA.

Minnesota per lui sarà sempre speciale, si è capito dai post che ha pubblicato nel momento dell’addio ma anche da alcuni episodi successivi. Io di questi è avvenuto pochi giorni fa. Towns si trova al Madison Square Garden per un concerto di Billie Ellish, ovviamente nelle primissime file. Più che alla performance canora, però, era interessato al cellulare. Non per i social ma per seguire una gara di pre-season proprio della sua ex squadra. Il segno di un legame che non si è interrotto con il cambio di maglia.