Trapani, Antonini ci pensa: “Se il territorio non mi vuole, è giusto andarsene”

Prosegue il momento molto delicato per Valerio Antonini e le sue società sportive di Trapani. Le ormai annose diatribe con la politica locale riguardo gli impianti, il deferimento da parte della FederCalcio (a cui ha prontamente ribattuto), nei giorni scorsi anche la diffusione illecita di un video e di estratti di quest’ultimo che lo vedevano protagonista.

Nella registrazione estorta a sua insaputa, Antonini avrebbe parlato del possibile commissariamento del Comune di Trapani e del trasferimento a Roma del titolo sportivo di LBA della Trapani Shark.

Tornando sull’episodio, Antonini ha diffuso via social le foto del presunto autore del video. Nello stesso post ha lamentato anche diverse angherie che subirebbe spesso in città e paventato l’ipotesi di lasciare Trapani. Parole dettate dall’amarezza ma che sicuramente non fanno dormire tranquilli i tifosi granata.

Per me è diventato quasi impossibile andare in giro senza correre il rischio che qualcuno si avvicini per fare una foto ed usarla a fini diversi, registrare audio a fini diversi, trovarmi le gomme della macchina bucate, liquidi gettati sul cofano bianco, sentire false notizie riguardanti la mia famiglia e gente che mi installa cimici negli uffici. Siamo in un contesto di guerra instaurata dalla politica locale contro il sottoscritto, oramai manifesta e chiara, dove mi vogliono buttare fuori sia dal Palazzetto che dallo Stadio , nonostante i quasi 6 milioni di euro da me investiti sui due impianti. Il gioco non sta valendo più la candela, bisogna fare i conti con la realtà e quando un territorio non ti vuole più è giusto fare valigia e andarsene. Non mi diverto più neanche alle partite o a fare qualsiasi altra cosa a Trapani, il clima costruito ad arte intorno a me è diventato irrespirabile. A questo punto dovrò valutare se e come andare avanti, altrimenti dovrò farmi rimborsare i costi sostenuti negli impianti e lasciare i due titoli delle società a chi avrà voglia di investire al posto mio, sperando ci siano altri coraggiosi.