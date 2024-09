Virtus Bologna, Banchi chiede rinforzi sotto canestro

Virtus Bologna in emergenza nel reparto lunghi.

Le assenze prolungate di Devontae Cacok e Andrej Grazulis stanno creando problemi alle V Nere in questo avvio di stagione. In Supercoppa coach Luca Banchi ha dovuto chiedere gli straordinari a Tornike Shengelia ma spremere il georgiano non può essere una soluzione a lungo termine. Ecco perché il tecnico ha pubblicamente parlato di rinforzi nel reparto lunghi dopo la sconfitta con l’Olimpia Milano.

Non posso tirare il collo a Shengelia anche in futuro. Le assenze di Grazulis e Cacok, le condizioni precarie di Belinelli e il fatto che si trattasse di partite secche mi ha portato a cercare di spremere qualche giocatore. C’era un trofeo in palio e tutte le squadre hanno fatto così, inoltre con Shengelia possiamo schierare dei quintetti molto dinamici. Ma le energie a lungo andare vanno a esaurirsi, specialmente nel suo caso: non c’è un giocatore con la sua stessa fisionomia e questo lo porta a spendere il doppio degli altri. La situazione di Cacok e Grazulis ci sta esponendo a delle mancanze a cui nell’immediato stiamo cercando di sopperire tutti insieme ma la società è sensibile alle nostre necessità. Probabilmente bisognerà operare delle aggiunte per dare più consistenza al roster, quanto visto in questo weekend non è replicabile nel lungo periodo con un calendario così fitto. Ma al contempo il nostro è un club attento anche alla sostenibilità economica.

La richiesta del coach è chiara e sembra che la dirigenza si stia muovendo per accontentarlo. Nei giorni scorsi alla Virtus era stato accostato Jordan Bell, campione NBA nel 2018 con Golden State. L’americano, reduce da esperienze in G-League, Cina e Porto Rico, al momento è free agent. Bisognerà capire se il club vorrà operare un innesto per tutto l’anno oppure a gettone. E in questo caso andrà valutata la disponibilità dei profili a tale offerta contrattuale.