Le star NBA sul Lago di Como per il matrimonio di Rondo: LeBron James, James Harden e tutti gli altri

Mentre tra Boston e Dallas si stanno disputando le NBA Finals, le star della NBA si sono trasferite in questi giorni sul Lago di Como per festeggiare il matrimonio di Rajon Rondo. L’ex playmaker, ritiratosi ufficialmente solo poche settimane fa, ha celebrato ieri l’unione con la fidanzata a Villa Balbiano. Ovviamente tra gli invitati c’erano tantissime stelle del basket a stelle e strisce, ex compagni e amici di Rondo. Tra gli invitati c’erano James Harden, Kentavious Caldwell-Pope, Kyle Kuzma, Troy Daniels (anche ex Milano), Dwight Howard e, secondo La Provincia di Como, addirittura LeBron James.

Non è una novità che le star americane vengano in villeggiatura in Italia, e il Lago di Como è sicuramente una meta che ha un certo fascino. È tuttavia raro che tutti questi campioni si ritrovino insieme nello stesso luogo e la presunta presenza di LeBron a Como attirerà sicuramente tantissimi appassionati e curiosi. Come riportato dal quotidiano locale, gli amici e i parenti di Rondo stanno alloggiando al Grand Hotel Victoria, lussuoso albergo a 5 stelle che affaccia proprio sul lago.

Piccola nota di colore: è stato pubblicato un video del lancio del bouquet che è stato afferrato dalla fidanzata di Harden. Come noto, secondo la tradizione, si crede che chi prende per prima il bouquet sarà anche la prossima a sposarsi. La reazione di Harden è stata esilarante.