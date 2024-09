Trapani fa PAURA alla Virtus Bologna: Akele e Pajola gli eroi che non ti aspetti

Sembrava potesse essere una vittoria tutto sommato facile per la Virtus Bologna al PalaShark, invece un indomito Justin Robinson ha riaperto tutto nel quarto periodo e ci ha regalato un finale al cardiopalma. Trapani è andata vicinissima dal fare lo sgambetto ai bianconeri alla prima di campionato, arrendendosi solo 88-89.

La partita è iniziata con due assenze importanti, una da una parte e una dall’altra: Toko Shengelia per la Virtus, Langston Galloway per Trapani. Lo spettacolo non ne è stato danneggiato, un primo quarto dall’alto punteggio (25-30) ha sorriso alla Virtus mentre Trapani ha evidenziato lacune difensive importanti. Tibor Pleiss, designato come stella di caratura europea per i siciliani, è stato impalpabile per tutta la gara, rimanendo alla fine in campo per 10′ totali. Nel secondo quarto la Virtus ha preso il largo fino al +19 e solo un parziale di 10-0 granata ha accorciato fino al 41-50 dell’intervallo. Nel terzo periodo Bologna ha dato comunque l’impressione di essere saldamente in vantaggio, mantenendo la doppia cifra di divario dagli avversari fino al canestro di Robinson che ha fissato il risultato sul 61-69 al 30′.

Nell’ultimo periodo Yeboah, Robinson e Notae hanno accorciato lo svantaggio in pochi minuti, portando Trapani a -3, fino al 72-75. L’entusiasmo del pubblico granata e l’inerzia della gara hanno poi spinto la squadra di Repesa addirittura al sorpasso, con una rubata e canestro di Yeboah e subito dopo un altro canestro di Robinson. I liberi di Cordinier hanno quindi dato un minimo respiro a Bologna, che si è però vista subito superata di nuovo da due tripla di Robinson e un canestro di Alibegovic, che hanno portato Trapani a +5 a 4′ dal termine. La Virtus si è aggrappata a Cordinier che ha risposto con due canestri, mentre Robinson iniziava a incespicare dopo una serie di possessi giocati perfettamente. Una persa dell’americano ha dato la possibilità ad Akele di riportare avanti Bologna a poco più di 1′ dalla fine della gara, Trapani ha perso un altro pallone e Pajola ha potuto appoggiare i punti dell’84-87 che hanno dato tranquillità alla Virtus. Dall’altra parte Alibegovic ha sfiorato un gioco da tre punti, ma si è dovuto accontentare di due liberi: sbagliando il primo, però, ha praticamente condannato i granata. Inutile la tripla finale di Notae, che dopo due liberi di Pajola ha solo reso meno ampio il passivo.

Trapani: Notae 13, Horton 4, Robinson 27, Rossato 2, Alibegovic 14, Petrucelli 11, Yeboah 13, Mollura NE, Pleiss 2, S. Gentile 2, Pullazi NE.

Virtus Bologna: Belinelli 15, Pajola 6, Clyburn 8, Hackett, Grazulis 2, Morgan 11, Polonara 7, Diouf 2, Zizic 11, Akele 5, Tucker 9, Cordinier 13.

Foto: Virtus Bologna