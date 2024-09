Virtus Bologna, esordio a Trapani senza un giocatore chiave

La Virtus Bologna tra poco scenderà in campo nella prima giornata di campionato, a Trapani in una trasferta già complessa che potrebbe nascondere parecchie insidie. I bianconeri sono reduci dalla finale di Supercoppa Italiana persa al supplementare contro Milano. E mentre attendono di capire se ci sarà la possibilità di aggiungere un altro lungo in attesa del recupero di Cacok, la Virtus affronterà i siciliani senza un giocatore chiave: Toko Shengelia.

Il georgiano è fuori dai convocati di Luca Banchi, tra i quali mancano anche lo stesso Devontae Cacok e Riccardo Visconti. Nessun infortunio comunque per Shengelia: sia lui che Visconti sono out per scelta tecnica. Banchi lo vuole fresco per la prima partita in EuroLega: l’esordio della Virtus è previsto venerdì 4 ottobre in casa contro l’Efes.

La palla a due tra Virtus Bologna e Trapani è fissata alle 20 al PalaShark.

👥 Virtus Bologna @ Trapani Shark 🇮🇹 🟩 A referto: Belinelli, Pajola, Clyburn, Hackett, Gražulis, Morgan, Polonara, Diouf, Žižić, Akele, Tucker, Cordinier. 🟥 Out: Visconti (T), Cacok (I), Shengelia (T). — Vu Nere Bologna (@VuNereBologna) September 28, 2024

Foto: Virtus Bologna