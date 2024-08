Vincent Collet lascia la panchina della Francia dopo 15 anni

Si è chiusa con la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Parigi la lunghissima esperienza di Vincent Collet da CT della Francia: il contratto dell’allenatore è scaduto in questi giorni. Secondo L’Equipe, nelle prossime ore ci sarà la separazione ufficiale dopo 15 anni e si inizierà a cercare il sostituto.

Collet, 61 anni, era sulla panchina francese dal 2009. In 15 anni ha portato i Bleus a vincere due argenti olimpici (nel 2020 e nel 2024), due bronzi mondiali (2014 e 2019) e fare molto bene anche ad EuroBasket. In primis con il successo nel torneo 2013, ma anche con due argenti (2011 e 2022) e un bronzo (2015).

Nel corso dell’ultimo torneo olimpico Collet era stato affiancato da Kenny Atkinson, diventato in estate head coach dei Cleveland Cavaliers: chissà che non possa essere lui il sostituto. Per la Francia sta per iniziare un nuovo corso, non solo in panchina: siamo infatti agli sgoccioli delle carriere di tanti giocatori della “vecchia generazione” come Nicolas Batum, Evan Fournier e Nando De Colo, lo stesso Rudy Gobert ha 32 anni.

La nuova generazione di francesi sarà sicuramente capeggiata da Victor Wembanyama, già leader a Parigi 2024, ma anche dalle nuove leve NBA come la prima scelta assoluta all’ultimo Draft, Zaccharie Risacher.