Mercato LBA: le novità della settimana. Tutte le situazioni contrattuali.

Si rinnova l’appuntamento settimanale di BasketUniverso per fare il punto della situazione sui movimenti di mercato in LBA. L’EA7 Milano, neo-campione d’Italia, è pronta ad annunciare dei super-colpi; la Segafredo Virtus Bologna riceverà molto probabilmente la wild-card Eurolega superando la concorrenza di Valencia e a quel punto si darà il via alle operazioni in entrata. A Venezia e Brescia si respira aria di totale rinnovamento.

EA7 MILANO

Novità della settimana: Con lo scudetto in tasca si potrà lavorare allo sprint decisivo per Josh Nebo, Zach Leday e Tyson Ward. Contatti in corso con Diop. Tutte le strade portano poi a Danilo Gallinari, in tal caso Mirotic potrebbe rescindere (appare impensabile il sostenimento di due ingaggi così ingenti); la permanenza di Melli e Tonut non è scontata: su Stefano è Trapani. Per ora ancora nessuna ufficialità.

Acquisti:

Contratti attivi: Lo (2025), Flaccadori (2025), Bortolani (2025), Ricci (2025), Shields (2026), Mirotic (2026), Caruso (2027).

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA

Novità della settimana: In arrivo la wild-card Eurolega e poi si potrà programmare il mercato. Arriverà Andrejs Grazulis. Occhio all’NBA Mamuk’elashvili: ha dichiarato di voler giocare in Italia e l’amicizia con il connazionale Shengelia può essere un indizio.

Acquisti:

Contratti attivi: Pajola (2026), Belinelli (2025), Dobric (2025), Shengelia (2025), Polonara (2025), Cordinier (2025), Zizic (2026), Dunston (opzione 2025), Menalo (2026), Cacok (2025).

GERMANI BRESCIA

Novità della settimana: Peppe Poeta sarà il nuovo allenatore. Accelerata per Nate Mason in regia, superata la concorrenza di Scafati. Si riflette sulla permanenza di Della Valle e Bilan. Ufficiale intanto la rinuncia alle coppe europee.

Acquisti:

Contratti attivi: Burnell (2025 +1 opzione), Akele (2025), Della Valle (2026) e Bilan (2025 +1 opzione)

REYER VENEZIA

Novità della settimana: Porte girevoli in laguna: arrivano da Napoli Lever ed Ennis, Rayjon Tucker ha rifiutato il rinnovo e va via, come Spissu. Simms potrebbe rinnovare per un altro anno. Si fiuta il colpaccio: Marcus Foster, Xavier Munford e Langston Galloway i candidati, occhi anche su Davide Moretti. Venezia riporta in Italia Juan “Lobito” Fernandez una vecchia conoscenza della LBA

Acquisti: Ennis, Lever, Wheatle, Fernandez.

Contratti attivi: De Nicolao (2025), Casarin (2025).

UNAHOTELS REGGIO EMILIA

Novità della settimana: Davide Alviti si avvicina; Black e Galloway sono rinnovi complicati da ottenere ma i dialoghi sono avviati. Chillo si opera al menisco ma il recupero non sarà lungo.

Acquisti:

Contratti attivi: Vitali (2025), Atkins (2025), Smith (2025),Uglietti (2025), Chillo (2025).

DOLOMITI ENERGIA TRENTO

Novità della settimana: Annunciati sul sito ufficiale Pecchia e Bayehe. Baldwin vola a Baskonia, Forray rinnova e sarà di nuovo capitano de l’Aquila nella prossima stagione. Sfuma Willis, diretto a Granada.

Acquisti: Pecchia, Bayehe.

Contratti attivi: Forray (2025),Hommes (2025), Ellis (2026), Niang (2026).

BERTRAM YACHTS DERTHONA BASKET

Novità della settimana: Saluta dopo cinque anni capitan Tavernelli. I contratti firmati lo scorso anno sono perlopiù biennali. Da capire quante rescissioni ci saranno. L’innesto di Kuhse preclude il rinnovo di Colbey Ross; Weems in scadenza, quasi certamente non sarà rinnovato.

Tortona vuole dare continuità al lavoro avviato nella scorsa stagione.

Acquisti: Denegri, Kamagate (rinnovo prestito).

Contratti attivi: Baldasso (2025 + 1), Dowe (2025), Candi (opzione 2025), Strautins (2025), Grant Basile (2026), Severini (2026), Obasohan (2025).

ESTRA PISTOIA

Novità della settimana: Del Chiaro rescinde e va via, rinnovano Della Rosa e Saccaggi.

Acquisti: Brajkovic, Anumba, Forrest, Silins.

Contratti attivi: Della Rosa (2025), Saccaggi (2025),

GEVI NAPOLI

Novità della settimana: Ufficiali Treier e Totè. Il lungo ex Pesaro riceverà grande fiducia da Milicic con investitura nello starting-five. Si attende il colpo americano in regia, caldo il nome di Frank Mason. Raffredda la pista Pinkins.

Acquisti: Copeland, Totè, Treier.

Contratti attivi: De Nicolao (2026)

GIVOVA SCAFATI

Novità della settimana: Rumors inerenti trattative per Tariq Owens e Nate Mason, su quest’ultimo c’è anche Brescia. Piace molto Bartley, già adocchiato nella scorsa stagione. Ufficiali Ulaneo, Miaschi e Zanelli, si riapre il dialogo con Pinkins per il rinnovo.

Acquisti: Ulaneo, Miaschi, Zanelli.

Contratti attivi:

DINAMO SASSARI:

Novità della settimana: Ufficializzati Veronesi, Tambone e Vincini. Il roster ha preso forma, gli ultimi due colpi di mercato saranno americani.

Acquisti: Veronesi, Tambone, Bibbins, Sokolowski, Halilovic, Udom, Vincini.

Contratti attivi: Bendzius (2025), Cappelletti (2025)

VANOLI CREMONA:

Novità della settimana: Il primo acquisto è Conti, ex Trento. Vicinissimi Caruso e Poser: potrebbero essere i primi due colpi del nuovo roster, in totale ristrutturazione.

Acquisti: Conti.

Contratti attivi:

OPENJOBMETIS VARESE:

Novità della settimana: Si lavora senza sosta per il rinnovo di Mannion, da cui dipenderà l’intera campagna mercato sia in caso di permanenza che in caso di addio. Moretti, intanto, è oggetto di desiderio di Venezia e non si esclude l’addio nonostante il contratto vigente.

Acquisti:

Contratti attivi: Moretti (2025+1 opzione), Librizzi (2025), Virginio (2026), Okeke (2025)

NUTRIBULLET TREVISO:

Novità della settimana: Il primo acquisto sarà Mazzola. Riconfermati Olisevicius e Paulicup. Si lavora per l’estensione di Harrison.

Acquisti: Mazzola.

Contratti attivi: Olisevicius (2025), Paulicup (2025), Faggian (2026), Scanduzzi (2025).

TRAPANI SHARK:

Novità della settimana: Potrebbe arrivare a momenti l’ufficialità di Rossato; pronto l’assalto a Biligha. Il presidente Antonini ha espresso nuovi apprezzamenti per Tonut (in scadenza a Milano) e Abass. Sarà riconfermato Alibegovic, profeta della promozione. Spissu è un altro nome caldo considerando la separazione, ormai quasi certa, da Venezia.

Acquisti:

Contratti attivi: Alibegovic (2027), Mollura (2025), Gentile (2025).

ALLIANZ PALLACANESTRO TRIESTE

Novità della settimana: Bentornata in A, adesso sotto sin da subito sul mercato per allestire un team che possa raggiungere una salvezza tranquilla. Sicuramente Ruzzier e Reyes sono i giocatori che hanno maggiormente convinto e potrebbero ancora vestire la canotta rossa.

Contratti attivi:

Leggi anche: Trapani Shark, il sogno concreto italiano si chiama Marco Spissu?