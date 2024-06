Mercato LBA: tantissime novità già nei primi giorni!

Il mercato estivo della LBA entra nel vivo sin dalle primissime battute. Importanti riconferme, addii inaspettati e colpi iniziali da parte di tante franchigie che hanno accelerato nella programmazione per costruire sin da subito una spina dorsale solida in vista della nuova stagione.

La Dinamo Sassari è l’assoluta protagonista finora: colpaccio Justin Bibbins nel ruolo di Playmaker, autore di una stagione straordinaria in maglia Nanterre, e firmato Miram Halilovic da Galatasaray; importanti gli ingaggi anche di Michael Sokolowski, veterano della LBA da anni ormai, e Mattia Udom.

La GeVi Napoli ha siglato il colpo Zach Copeland in regia ed è in trattativa avanzata per Kruize Pinkins e Kaspar Treier. Voci recenti parlano di un interessamento sotto le plance per Leonardo Totè in uscita da Pesaro, reduce da una stagione di ottimo rendimento in terra marchigiana. Del roster 2023/2024 dovrebbero essere riconfermati soltanto gli italiani (Lever, De Nicolao, Saccoccia) e il giovane sudsudanese Mabor.

Pistoia sembra essere in fase di rivoluzione totale dopo l’avvento della nuova proprietà americana: a sorpresa è arrivata la separazione da coach Brienza, eletto best coach della RS appena conclusa e vicino a firmare in Polonia; altro addio annunciato è Carl Wheatle, britannico dal passaporto italiano che sarà desiderio di mercato di più franchigie. In entrata Michael Anumba, formatosi a Reggio Emilia per poi volare negli States in cui ha disputato, oltre al college, un anno di NCAA e Luka Brajkovic, centro molto performante in A1 Greca nell’ultima stagione (13.9 di media).

La Reyer Venezia sta sondando Tyler Ennis ed Edmond Sumner in regia, ha già annunciato la separazione da Kabengele e tutti gli occhi sono su Rajyon Tucker, attenzionato dalla Virtus Bologna di Banchi.

L’EA7 Milano potrebbe presto ufficializzare i colpi Josh Nebo, Tyson Ward e Ousmane Diop; riflessioni aperte da parte di Nic Melli e Stefano Tonut: potrebbero ricevere un’offerta importante da Valerio Antonini in caso di promozione di Trapani in A1.

La Reggiana è vicina a Davide Alviti, uscente da Trento; confermato Jamar Smith, si lavora per i rinnovi di Black e Galloway.

La OpenJobmetis Varese vuole confermare Mannion, Moretti, Brown e McDermott; ai saluti Besson, Gilmore, Woldentensae (che probabilmente raggiungerà Sacripanti a Pesaro in A2) e Scott Ulaneo, promesso sposo a Scafati.

Cremona perde Pecchia, destinazione Trento, ma si consola con il prestito di Guglielmo Caruso, pronto a una stagione da protagonista dopo l’esperienza a Milano, oltre a Federico Poser in uscita da Torino.

Treviso rinnova Paulicup, tra i pochi – se non l’unico – a essere riconfermato per la nuova stagione, mentre battaglia con Sassari per l’ingaggio di Veronesi; Brescia si separa da CJ Massinburg, oltre a Gabriel, Christon e uno tra Cobbins e Bilan.

Trento riparte dagli italiani: confermato il super-talento Ellis e l’astro nascente Niang, firmato Pecchia; oltre Alviti potrebbe andar via anche Paul Biligha.

Scafati annuncia Marcelo Nicola come head coach; dopo l’addio di Ale Gentile, Scott Ulaneo è il primo colpo, cui potrebbero presto seguire Federico Miaschi e Alessandro Zanelli.

La Virtus Bologna è sulle tracce di John Petruccelli e Isaiah Canaan; appena smentite le voci su un possibile addio di coach Banchi.

La Bertram Tortona si è assicurata le prestazioni del talentuosissimo Denegri; confermati Baldasso, Strautins, Kamagate e Severini, che dovrebbe ereditare la fascia di capitano.

