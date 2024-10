Lakers disastrosi al tiro, JJ Redick: “Colpa dei palloni”

La prima gara stagionale dei Los Angeles Lakers ha portato in dote una vittoria 110-103 sui Minnesota Timberwolves.

Un ottimo Anthony Davis da 36 punti, LeBron e Bronny che diventano la prima coppia padre – figlio a giocare insieme in NBA, JJ Redick che vince al suo esordio da head coach. Ma ci sono anche brutte notizie per i gialloviola. Il dato delle percentuali al tiro recita un mesto 44% dal campo e un disastroso 16% al tiro da tre.

L’allenatore dei californiani è uno che di tiro se ne intende e nel post partita ha dato la sua spiegazione per le brutte percentuali. Secondo Redick la colpa sarebbe dei palloni utilizzati, nuovi di zecca. Spesso i tiratori di ogni livello lamentano la difficoltà di giocare con palloni appena tolti dalla scatola, ritenuti con poco grip o ancora non ammorbiditi. Quelle frasi che racchiudono un po’ di attenzione per i dettagli ma anche componenti psicologiche e un pizzico di scaramanzia.

Redick però ci crede e prenderà provvedimenti: “I palloni nuovi ci hanno penalizzati. Chiederemo alla lega di utilizzare gli stessi di oggi nella prossima partita. Non sto scherzando, sono un nevrotico, lo sapete”.

Per la cronaca va detto che i Timberwolves hanno fatto meglio, pur senza brillare, con il 31% da dietro l’arco. Non è bastato però per vincere alla Crypto.com Arena.