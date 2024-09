L’Hapoel Tel-Aviv perde contro la Stella Rossa, Pat Beverley delude ancora

Pat Beverley considera il proprio ritorno nel basket europeo come quello di una assoluta star, ma per ora i fatti non gli stanno dando ragione. Dopo il flop alla prima amichevole di qualche giorno fa, l’americano ha deluso anche nella seconda uscita, un test importante contro la Stella Rossa, squadra di EuroLega. Il suo Hapoel Tel-Aviv, protagonista di un mercato faraonico, ultimo l’arrivo di Bruno Caboclo dal Partizan, ha perso 82-74.

Beverley non ha fatto faville, anzi: è uscito con 5 falli, segnando 7 punti in 17′ con 3/7 dal campo. Se si aspettava di dominare, almeno in amichevole i suoi piani stanno andando diversamente. Vedremo in EuroCup, competizione per la quale l’Hapoel è favorito, e in Winner League, il campionato israeliano che si contenderà col Maccabi Tel-Aviv.

Intanto dal suo podcast Beverley continua a sminuire la situazione geopolitica della striscia di Gaza. Nell’ultimo episodio ha dichiarato: “Ogni mattina mi sveglio in paradiso, il cielo al tramonto è rosa, dopo l’allenamento vado in spiaggia 6-7 ore e vivo in una villa enorme. Questo è uno dei migliori posti dove abbia mai giocato a basket”.