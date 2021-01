Venezia sbanca il PalaPentassuglia con una straordinaria prestazione dall’arco

HAPPY CASA BRINDISI-UMANA REYER VENEZIA= 77-89

(21-25; 15-9; 18-33; 23-22)

Venezia sbanca il Palapentassuglia di Brindisi e conquista la quinta vittoria nelle ultime sei gare. L’equilibrio fa da padrone per metà partita, ma la Reyer nel terzo quarto crea un distacco importante e irrecuperabile, grazie anche al 16/33 dall’arco (48%). Miglior marcatore per gli orogranata Bramos con 20 punti e un incredibile 6/10 da 3. Per i padroni di casa è il solito Harrison l’ultimo a mollare e a chiudere con 23 punti e 3/5 da tre.

Ottima intensità quella messa in atto nel primo quarto tra Brindisi e Venezia. I padroni di casa si affidano alle solite giocate di Harrison, mentre per la Reyer sono Tonut e Bramos a mettere in seria difficoltà la difesa biancoazzurra. Al 7′, proprio con la tripla di Bramos e la facile schiacciata di Vidmar, gli orogranata tentano un mini-allungo sul 13-19. Austin Daye si presenta alla partita con due bombe consecutive, ma Darius Thompson riporta entusiasmo in casa brindisina con un gioco da tre punti che chiude il primo quarto sul 21-25.

La seconda frazione si apre con un parziale di 6 a 0 dei padroni di casa, che li riporta addirittura sul +2. Nella prima metà di quarto tanti errori al tiro da una parte e dell’altra: dopo alcuni minuti di totale equilibrio, con la tripla di Bell e il tiro dalla media di Perkins, Brindisi sale sul +4 all’8′. Un ispiratissimo Watt inchioda la schiacciata del -2 e manda le squadre negli spogliatoi sul 36-34 Brindisi.

Al rientro dagli spogliatoi la risposta degli ospiti non si fa attendere: tre bombe consecutive dello scatenato Bramos (6/9 per lui fino a questo momento) e l’incursione di Tonut riportano Venezia in vantaggio sul 44-52 a metà quarto. Brindisi è in evidente difficoltà, e sprofonda addirittura sul -11 dopo altre due triple di Denicolao e Stone. La splendida giornata al tiro dall’arco della Reyer la porta fino al +16, ma Harrison è ultimo a mollare e sulla sirena del terzo quarto realizza una preghiera dalla propria metà campo. All’ultima pausa, il punteggio è sul 54-67 Venezia.

Uno scatenato Clark realizza 8 punti consecutivi nei primi tre minuti dell’ultimo quarto. L’Happy Casa prova a ricucire lo strappo con la tripla di Visconti e la fisicità di Krubally, ma Watt e ancora Denicolao da tre riportano il vantaggio Reyer sul +15. Nel finale, Brindisi non riesce a riavvicinarsi, mentre Venezia è brava ad amministrare il vantaggio e a portarsi a casa la partita. Venezia vince 77-89 e prosegue nel suo ottimo momento di forma.

TABELLINI

Happy Casa Brindisi: Thompson 17, Harrison 23, Perkins 9, Krubally 9, Udom 8, Bell 3, Willis 3, Zanelli 0, Gaspardo 2, Visconti 3, Guido n.e., Cattapan n.e. All.Vitucci

Umana Reyer Venezia: Tonut 14, Bramos 20, Watt 15, Clark 14, Daye 6, Cerella 0, Stone 3, Casarin 0, Vidmar 2, Denicolao 15, Campogrande 0, D’ercole n.e. All.De Raffaele