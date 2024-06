S’infiammano le finali scudetto: l’Olimpia Milano CRITICA duramente gli arbitraggi

Olimpia Milano all’attacco in vista di gara 3 della finale Scudetto.

Questa sera al Forum gara 3 della sfida con la Virtus Bologna con la serie in parità (1-1) dopo le due sfide in Emilia. Dai biancorossi arrivano pesanti critiche agli arbitraggi dei primi due incontri. La voce è quella del general manager Christos Stavropoulos, direttamente dall’edizione lombarda de La Repubblica in edicola questa mattina.

Siamo molto preoccupati per quanto accaduto nelle due partite a Bologna, ci sono stati diversi episodi arbitrali che ci hanno lasciato perplessi. Il fallo non fischiato su Napier nell’ultima azione di Gara 1 ha mandato al supplementare e ha rischiato seriamente di farci perdere il primo incontro. Poi diversi fischi hanno condizionato l’andamento del secondo match. Mi riferisco a situazioni identiche che sono state giudicate con due metri diversi nelle due metà campo. Chiediamo arbitri all’altezza di una finale scudetto, quelli designati finora non lo sono stati.

Stasera ci sarà la terza terna diversa: a guidarla il decano Carmelo Paternicò, poi Michele Rossi e Lorenzo Baldini.