Milano vince Gara-3 contro la Virtus Bologna ma non mancano le polemiche: decide Napier

Non mancheranno le polemiche nelle prossime ore per il finale di Gara-3 tra Olimpia Milano e Virtus Bologna, partita vinta 81-78 dai biancorossi con il gran finale di Shabazz Napier. Le discussioni riguarderanno soprattutto una dubbia rimessa concessa a Milano sull’ultimo possesso del match, dopo iniziale chiamata in campo in favore della Virtus.

Il primo quarto ad alte percentuali sorride all’Olimpia, che dopo 10′ è avanti 29-25 e approfitta della mano calda di Voigtmann in chiusura di frazione. Nel secondo periodo Flaccadori prende per mano i biancorossi e Mirotic fa il resto, mentre Bologna continua a inseguire senza mai riuscire a raggiungere gli avversari: è 46-44 al 20′ dopo una tripla di Pajola. Ad inizio terzo quarto la Virtus trova il pareggio con Mickey, ma Milano ha la forza di tornare avanti nonostante i pasticci di Napier e Shields, chiudendo il periodo ancora in vantaggio 62-59. Arrivati al quarto quarto sale in cattedra Napier, che prima segna 5 punti consecutivi e poi serve un assist spettacolare a Mirotic per il +4. Abass e Shengelia tengono a contatto la Virtus, che poi torna a -1 con una penetrazione di Lundberg. I liberi di Mirotic e una penetrazione di Napier che vale il +5 a 1 minuto e mezzo dalla fine decidono la partita che comunque Bologna avrebbe l’opportunità di pareggiare. Ma Shengelia viene stoppato da Melli e Belinelli sbaglia la tripla del pareggio, sul rimbalzo il “giallo” della rimessa. Gli arbitri, dopo instant replay, la assegnano a Milano con poco più di un secondo da giocare, decretando la vittoria biancorossa.

Milano: Bortolani NE, Tonut 3, Melli 6, Napier 14, Ricci, Flaccadori 12, Hall 5, Caruso NE, Shields 13, Mirotic 21, Hines 2, Voigtmann 5.

Virtus Bologna: Lundberg 11, Belinelli 10, Pajola 7, Mascolo NE, Shengelia 11, Hackett 2, Mickey 17, Polonara, Zizic 2, Dunston 6, Abass 8, Cordinier 4.

Foto: Olimpia Milano