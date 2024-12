Virtus Bologna, il comunicato su Luca Banchi e la scelta del sostituto

La Virtus Bologna, dopo 24 ore di voci confermate praticamente da tutti, ha fatto chiarezza sulla situazione relativa alla panchina annunciando ufficialmente le dimissioni di Luca Banchi, arrivate ieri sera dopo il KO di EuroLega contro l’Alba Berlino. Il club ha ringraziato Banchi per il lavoro svolto nell’ultimo anno, in cui la Virtus ha vinto una Supercoppa Italiana ed ha centrato la qualificazione al Play-in di EuroLega nella passata stagione.

Virtus Pallacanestro Bologna S.p.A. comunica che Luca Banchi ha rassegnato le proprie dimissioni da Head Coach della Prima Squadra al termine della partita di EuroLeague con Alba Berlino.

Da parte di tutta la Società va un sentito ringraziamento a Luca per il lavoro svolto in questi mesi e un in bocca al lupo per il proseguo della sua carriera professionale.