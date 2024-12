Virtus Bologna, UFFICIALE l’arrivo in panchina di Dusko Ivanovic

Poco dopo aver annunciato le dimissioni di Luca Banchi, la Virtus Bologna ha annunciato subito il suo sostituto. Come anticipato nel corso della giornata da varie fonti, la scelta è ricaduta sull’espertissimo Dusko Ivanovic, l’anno scorso sulla panchina del Baskonia. Il coach montenegrino ha firmato fino al termine della stagione ma avrà anche un’opzione sul 2025-26.

Virtus Pallacanestro Bologna S.p.A comunica di aver raggiunto un accordo con Duško Ivanović fino al 30 giugno 2025. Una Coppa Korac, tre campionati spagnoli, quattro Copa del Rey e una Coppa di Grecia, sono alcuni dei trofei che l’Head Coach di origine montenegrina classe ’57 può vantare nel palmares personale. Negli oltre 30 anni di carriera Coach Ivanovic ha allenato tra le altre Stella Rossa, Panathinaikos, Besiktas, Khimki, Barcelona e Baskonia, proprio alla guida della squadra basca nel 2020 ha vinto il campionato spagnolo insieme ad Achille Polonara e Toko Shengelia. Virtus Segafredo Bologna da il benvenuto a Duško Ivanović nella grande famiglia bianconera.

Ivanovic è uno degli allenatori più rispettati in Europa ed ha allenato alcune delle squadre più titolate, come Panathinaikos, Barcellona e Baskonia, vincendo soprattutto campionati e coppe nazionali ma anche una Coppa Korac nel 2000 con Limoges. Nella passata stagione aveva portato il Baskonia ai Playoff di EuroLega, ora avrà il difficile compito di riportare in vita una Virtus Bologna scivolata ieri sera all’ultimo posto in coppa.