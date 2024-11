Virtus Bologna, Rayjon Tucker sul mercato: il nome del possibile sostituto

L’esperimento Rayjon Tucker alla Virtus Bologna sembra quasi definitivamente fallito. L’americano, uno dei migliori giocatori della passata stagione con la Reyer Venezia, sta trovando sempre meno spazio in bianconero. In EuroLega, Tucker sta giocando meno di 9′ di media realizzando 3.1 punti a partita. Non va molto meglio in LBA, dove sta segnando 5.9 punti di media a fronte di un minutaggio di poco superiore ai 14′. Troppo poco per quello che, insieme a Will Clyburn, doveva essere la punta di diamante del mercato estivo.

Secondo La Prealpina quindi Rayjon Tucker sarebbe stato messo sul mercato e la Virtus sarebbe alla ricerca di possibili occasioni per sostituirlo. Il nome fatto dal quotidiano è quello di Damien Jefferson, ala classe 1997 alla sua seconda stagione europea. Oggi gioca in Turchia al Pinar Karsiyaka, con il quale sta segnando 10.9 punti di media in campionato e 10.5 in Basketball Champions League.

Foto: FIBA