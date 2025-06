Virtus, Zanetti festeggia e spiega: “Merito a Ivanovic. Belinelli e Shengelia…”

Il patron della Virtus Bologna, Massimo Zanetti, si gode lo Scudetto conquistato nella finale con Brescia.

Un successo che è dovuto in buona parte al lavoro dell’allenatore Dusko Ivanovic, arrivato in corsa e capace di cambiare volto alla squadra.

Ho grande fiducia in questo allenatore. Ovviamente, non potevo garantire che avremmo vinto lo Scudetto, ma condivido pienamente il suo approccio, anche durante le partite. Non si affida a schemi rigidi, ma sa leggere molto bene ciò che accade in campo. Abbiamo già definito alcune strategie e preso dei giocatori, ma per motivi comprensibili non potevamo comunicarlo prima. Bisogna partire da un punto fermo: la squadra la costruisce l’allenatore. È lui a indicarci le necessità e i profili che desidera. Noi, in base a questo, cerchiamo di soddisfare le sue richieste. Alla fine, è lui il responsabile dei risultati. E io sono già soddisfatto.