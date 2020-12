Alex Caruso fermato dal protocollo anti-Covid della NBA

I primi sono stati diversi giocatori degli Houston Rockets, dopo che si erano tagliati i capelli insieme e uno di loro era risultato positivo al Covid-19.

Adesso però c’è un altro giocatore NBA che non è potuto scendere in campo a causa dei protocolli creati per contrastare il Coronavirus: si tratta di Alex Caruso, point guard dei Los Angeles Lakers, che ha dovuto saltare la partita persa contro i Portland Trail Blazers.

Il giocatore comunque non dovrebbe essere risultato positivo ma venuto a contatto con una persona che ha contratto il Covid-19 e per questo, in attesa che passi il tempo d’incubazione del virus, Caruso non può giocare. Con tutta probabilità non sarà a disposizione neanche per la partita del 31 Dicembre contro gli Spurs mentre potrebbe recuperare per quella del 2 Gennaio, sempre con San Antonio, oppure per la doppia sfida di Memphis (4 e 6 Gennaio) a condizione che resti negativo.

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.