Alex Sarr, DISASTRO in Summer League per la seconda scelta assoluta

Se parte dell’attenzione in questa Summer League si sta concentrando su Bronny James, è anche vero che in campo stanno andando pure giocatori scelti molto più in alto di lui al Draft. E non tutti stanno performando bene. Se Matas Buzelis e Reed Sheppard stanno facendo bene, rispettivamente con Chicago e Houston, lo stesso non si può dire di Alex Sarr. Il francese, seconda scelta assoluta degli Washington Wizards, è reduce da 3 partite da incubo a Las Vegas, soprattutto l’ultima.

Ieri notte Sarr, che la scorsa stagione aveva giocato in Australia in NBL, ha segnato 0 punti ma tirando 15 volte. Uno 0/15 che, se le statistiche della Summer League venissero tracciate come quelle NBA, probabilmente avrebbe battuto diversi record. Non è un unicum: Alex Sarr aveva già faticato nelle precedenti 2 uscite con Washington. La sua migliore prestazione resta la prima, 12 punti con un rivedibile 4/12 al tiro. Poi è andata sempre peggio: 8 punti con 4/14 al tiro e infine la pessima gara di ieri notte.

Le statistiche complete di Sarr nell’ultima partita contro i Portland Trail Blazers dell’altro rookie Donovan Clingan (8 punti, 13 rimbalzi, 5 stoppate e 3/10 al tiro) parlano di 0 punti, 9 rimbalzi, 3 assist, 3 stoppate e come detto 0/15 dal campo, di cui 0/7 da tre punti, più 0/2 anche ai tiri liberi.