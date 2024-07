La denuncia da Trapani: “La Fortitudo ci deve ancora dei soldi”

Trapani – Fortitudo sembra una sfida infinita. Dopo un mese dal termine della finale che ha spedito i granata in Serie A, le polemiche non si placano.

Ricordate la questione biglietti? Il patron siciliano, Valerio Antonini, decise di scontare i prezzi dei tagliandi riservati agli ospiti nelle prime due partite. In cambio la promessa che la Fortitudo avrebbe riservato lo stesso trattamento ai sostenitori trapanesi, rimborsando 10 euro a persona a partita. La tifoseria siciliana aveva poi deciso di donare in beneficenza l’intera somma. Dalla Sicilia però denunciano il fatto che il rimborso pattuito non sarebbe ancora arrivato né ci sarebbero notizie certe su quando arriverà, nonostante le richieste partite dalla società e da Trapanesi Granata, l’associazione che aveva promosso l’iniziativa.

Vedremo se dalla sponda fortitudina arriverà un riscontro a queste accuse.