Caitlin Clark ha stabilito il nuovo record WNBA di assist in una partita

Caitlin Clark non si ferma: dopo essere stata la prima rookie della storia a realizzare una tripla-doppia, ieri notte la star delle Indiana Fever ha scritto un’altra pagina di storia in WNBA. Clark ha smazzato 19 assist nella sconfitta contro le Dallas Wings: un nuovo record WNBA.

La prima scelta assoluta all’ultimo Draft ha chiuso la gara con 24 punti, 19 assist, 6 rimbalzi e 10/19 al tiro. Il record fa così salire le sue medie in stagione a 16.8 punti e 7.8 assist a partita.

Fino ad ora il record apparteneva a Courtney Vandersloot, che nell’agosto 2020 aveva realizzato 18 assist con la maglia delle Chicago Sky.

19 assists.@WNBA history.

All 19 of Caitlin Clark’s dimes from her historical night ⤵️

