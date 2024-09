In arrivo la proroga per tenere Giovanni Malagò a capo del CONI

Giovanni Malagò potrebbe restare presidente del CONI anche oltre il termine del suo mandato.

Nella primavera del 2025 lo sport italiano dovrebbe cambiare guida. Malagò, infatti, esaurirà il suo terzo mandato e non potrà ricandidarsi. Si starebbe studiando, però, una proroga per tenerlo alla guida del CONI fino alle Olimpiadi di Milano – Cortina 2026.

La vicinanze dei Giochi Invernali da disputare in Italia, infatti, renderebbe complesso un cambio ai vertici del CONI. Ecco perché, secondo Il Foglio, il Governo valuta di estendere il mandato di Malagò, inserendo la misura nel prossimo decreto Milleproroghe.

All’interno della maggioranza e dell’esecutivo ci sarebbero, però, voci contrastanti. C’è chi vedrebbe di buon occhio un ricambio, fra questi anche il Ministro dello Sport, Andrea Abodi.

Ricordiamo che in lizza per la successione a Malagò ci sarebbero: l’attuale presidente del Veneto, Luca Zaia, della Lega, possibile prossimo candidato alla carica di sindaco di Venezia; l’amministratore delegato di Sport e Salute, nonché ex organizzatore degli Internazionali di tennis, Diego Nepi Molineris; il capogruppo di Forza Italia alla Camera e numero uno della FederNuoto, Paolo Barelli. Vedremo se la corsa di uno di questi inizierà nei prossimi mesi o se bisognerà attendere il 2026.