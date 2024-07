Bronny James, anche la seconda partita in Summer League è un flop

Nonostante LeBron James nei giorni scorsi abbia predicato calma bollando come inutili le statistiche della Summer League, anche a ragione, continua a far parlare suo figlio Bronny James. Il classe 2004, 55° scelta assoluta all’ultimo Draft, ha disputato ieri notte la sua seconda partita con i Los Angeles Lakers, dopo averne saltata una per infortunio. Bronny ha segnato solo 3 punti, con 5 rimbalzi, 3 assist, 2 recuperi, 3 stoppate e 2 palle perse in 29′ sul parquet. Una prestazione in cui il giocatore ha fatto vedere buone cose, soprattutto nella propria metà campo, ma che ha lasciato ancora a desiderare.

Bronny James’ Defense was on display tonight vs the Heat:pic.twitter.com/RihGDkabjM — Lakers Legacy (@LakersLegacyPod) July 11, 2024

I Lakers hanno perso di nuovo, sono al momento 0-3 in Summer League. L’altro rookie, quello più quotato, Dalton Knecht ha invece disputato la sua miglior partita finora con 20 punti e 9 rimbalzi in 31′.

Ad aggiungere ulteriori critiche al già bersagliato Bronny James è poi stato un video spuntato sui social. Nel corso di una pausa di gioco nel secondo quarto, si vede James Jr tentare un tiro dal “gomito”: airball.

BRONNY JAMES FROM WAY DOWNTOWN 🔥 pic.twitter.com/AAZxr2jLtu — Hater Central (@TheHateCentral) July 10, 2024

In questa Summer League stiamo avendo un primo assaggio dell’attenzione che Bronny è destinato a ricevere nel corso della prossima stagione, quando farà almeno in certe occasioni parte del roster dei Lakers.