EA7 Milano, sfumata ufficialmente la pista Donatas Motiejunas

Donatas Motiejunas non si trasferirà all’Olimpia EA7 Milano. Il lungo lituano poco fa ha rinnovato con l’AS Monaco, il club lo ha annunciato sui propri social:

➕️ DMᴏ ʀᴇsᴛᴇ ᴀ̀ Mᴏɴᴀᴄᴏ ! 🇲🇨 🦾 Valeur sûre dans la raquette et pilier du projet, Donatas Motiejunas prolonge pour deux saisons sur le Rocher 🛡 🗣 Communiqué et réaction à retrouver sur notre site 📝

👉https://t.co/cde355DRdb#RocaTeam #DagheMunegu pic.twitter.com/E3aqAN9i35 — AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) July 15, 2024

Motiejunas nei giorni scorsi sembrava molto vicino a Milano come penultimo tassello del roster di Ettore Messina. Di recente però c’era stato un riavvicinamento tra il lituano e il club monegasco, che è stato preludio di rinnovo.

Il giocatore, 34 anni a settembre, ha mantenuto 8.8 punti di media nell’ultima stagione di EuroLega. Ora sarà sotto contratto con il Monaco fino al 2026.

Il nome alternativo circolato negli ultimi giorni per Milano è quello di Sandro Mamukelashvili, nelle ultime stagioni in NBA tra Milwaukee e San Antonio. Attualmente il georgiano è free agent dopo la scorsa stagione chiusa con 4.1 punti e 3.2 rimbalzi di media in maglia Spurs.