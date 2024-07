Bronny James, i dettagli del prossimo contratto coi Lakers

La notizia che i Los Angeles Lakers avrebbero fatto firmare a Bronny James un contratto pluriennale garantito era già di per sé qualcosa di insolito per una 55° scelta assoluta. Chi viene scelto al secondo turno del Draft non ha garanzie su un contratto in NBA, tantomeno pluriennale e interamente garantito. Per ovvi motivi, Bronny è l’eccezione a questa regola, anche se l’anno prossimo si limiterà a percepire il minimo salariale, poco più di 1.1 milioni di dollari.

Come riportato da Shams Charania, Bronny James ha firmato un contratto di ben 4 anni (l’ultimo sarà una Team Option) da 7.9 milioni di dollari complessivi. Come scritto da Bobby Marks, non è un contratto insolito, ma fino a un certo punto: l’anno scorso tre giocatori scelti nella Low 10 hanno firmato un accordo identico. Si tratta di Trayce Jackson-Davis con gli Warriors, Toumani Camara con i Suns e Chris Livingston con i Bucks.

The Bronny James contract is the standard second round pick exception.

$1,157,143

$1,955,377

$2,296,271

$2,486,995 (team)

It’s the same length in years that three picks in the 50’s signed for last year.

The second round pick exception does not apply against the cap until… https://t.co/i7NornnUth

— Bobby Marks (@BobbyMarks42) July 3, 2024