Bronny James tra poco verrà inviato in G-League

L’altroieri, nella Opening Night della stagione, Bronny James ha fatto il proprio esordio tra i professionisti entrando in campo insieme a suo padre LeBron, un momento già parte della storia dei simbolismi della NBA. Ma Bronny, 55° scelta al Draft di quest’anno, presto assaggerà anche la G-League, come molti in realtà si aspettano nonostante il ragazzo abbia un contratto standard e anzi interamente garantito con i Lakers.

Secondo ESPN, Bronny giocherà le prossime partite interne contro Phoenix e Sacramento e poi viaggerà con la squadra per la serie di 4 trasferte in programma contro Cleveland, Toronto, Detroit e Memphis, dal 28 ottobre al 6 novembre. Farà quindi ritorno nella sua Cleveland, città in cui è nato mentre LeBron era un giocatore dei Cavaliers. Al rientro a Los Angeles, è probabile che Bronny venga inviato in G-League per giocare, fare esperienza e trovare un po’ di continuità. Con i Lakers, d’altronde, passerebbe gran parte del tempo in panchina.

Il Draft della G-League è fissato per il 7 novembre, dopodiché inizieranno il training camp e la stagione regolare. Bronny si allenerà quindi con i South Bay Lakers a partire da inizio novembre, da definire poi quando verrà richiamato da JJ Redick.

Contro Minnesota all’esordio, Bronny James ha infatti giocato solo 2′ segnando 0 punti (con 0/2 al tiro).