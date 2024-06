Partizan, è scontro con Caboclo: maxi multa e volontà di trattenerlo

Nelle scorse ore è tornato in auge il nome di Bruno Caboclo, lungo brasiliano che già nell’estate 2023 aveva fatto le bizze quando aveva inizialmente firmato con la Reyer Venezia salvo poi non presentarsi al training camp per perseguire altri obiettivi. Caboclo ha poi firmato col Partizan Belgrado ma ora sta avendo problemi anche qui. Ieri il suo agente aveva annunciato che il giocatore avrebbe lasciato il Partizan, citando come causa scatenante la mancanza di due stipendi mensili.

Oggi il club serbo ha risposto, annunciando una multa a Caboclo pari a 5 mensilità e la volontà di trattenerlo, come da contratto, anche nella prossima stagione. “La multa è stata decisa a causa dell’incapacità di ottemperare agli obblighi contrattuali, assenze da allenamenti e partite e dall’unilaterale abbandono della squadra. Il Partizan enfatizza che al tempo di quelle violazioni disciplinari, il club non aveva debiti insoluti con Bruno Caboclo e che la società ha il diritto di trattenere il giocatore per la prossima stagione, diritto che intende esercitare” si legge nel comunicato.

Insomma, secondo il Partizan Belgrado il “debito” nei confronti di Caboclo sarebbe nato dopo che quest’ultimo ha tenuto comportamenti non professionali. Durante le finali del campionato serbo, vinte a tavolino dalla Stella Rossa, il brasiliano aveva effettivamente lasciato il club per fare ritorno negli USA. A quanto pare per presenziare ad un processo per la custodia del figlio, nell’ambito della separazione dalla moglie.