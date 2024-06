Caitlin Clark è italiana e dovrebbe giocare con le Azzurre, secondo Dan Katz

Caitlin Clark è il principale motivo per cui quest’anno si sta parlando così tanto di WNBA, Lega che sta vivendo un’annata d’oro dal punto di vista dell’attenzione mediatica e anche degli spettatori nei palazzetti e in TV. Nonostante la “rivoluzione” firmata Clark, la ragazza non è stata convocata da Team USA per le prossime Olimpiadi di Parigi. Si dice per il parere negativo di alcune veterane della Nazionale che gradirebbero poco le attenzioni che attira la giocatrice delle Indiana Fever.

Così, a mò di provocazione, il podcaster Dan “Big Cat” Katz, che conduce Pardon My Take di Barstool Sport, ha proposto che Clark giochi con l’Italbasket. La star delle Fever ha infatti origini italiane, tradite dal cognome anglofono Clark. Sua madre, Anne Nizzi, proviene da una famiglia di immigrati italiani e in passato diverse testate ne avevano scritto, come ad esempio ESPN.

“Clark è italiana, dovrebbe giocare con l’Italia” ha suggerito Katz. Impossibile immaginare ad oggi che la giocatrice possa davvero indossare la maglia azzurra, visto che è destinata all’Olimpo della pallacanestro femminile nei prossimi anni. Anche perché l’Italbasket femminile non è tra le squadre qualificatesi alle Olimpiadi di quest’anno.