Virtus Bologna, il primo colpo sarà Will Clyburn?

Al 18 luglio non abbiamo ancora ufficialità in entrata per quanto riguarda la Virtus Bologna. I bianconeri stanno vivendo settimane travagliate dal punto di vista societario e proprio ieri si è parlato di un fondo straniero come possibile nuovo proprietario del club. Qualche giorno fa sembrava molto vicino Nicola Akele per il parco italiani, ma ad oggi l’ex Treviso non è ancora ufficialmente sotto contratto. Ecco allora che il primo annuncio potrebbe essere in realtà Will Clyburn, già accostato anche all’Olimpia Milano.

Il veterano, in uscita dall’Efes, era anche dato nei radar del Partizan Belgrado che però non sarebbe interessato, secondo quanto scritto dal serbo TeleSport. Ora Clyburn sarebbe molto vicino alla Virtus.

Il giocatore arriva da due stagioni in Turchia, l’ultima con 13.3 punti di media in EuroLega in 25 partite.