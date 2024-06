Cleveland Cavaliers: Kenny Atkinson sarà il coach, in arrivo il rinnovo di Donovan Mitchell

I Cleveland Cavaliers stanno preparando il terreno per l’offseason, dopo una stagione che li ha visti arrivare quarti ad Est e chiudere al secondo turno dei Playoff. Dopo la separazione con coach JB Bickerstaff, la panchina dei Cavs era vacante: la scelta è alla fine ricaduta su Kenny Atkinson, ex head coach dei Nets e nelle ultime stagioni assistente per Clippers e Warriors. Nelle 4 stagioni ai Nets, Atkinson aveva contribuito alla ricostruzione della squadra portandola ai Playoff nel 2019. In totale il suo record da head coach è di 118-190.

ESPN Sources: The Cleveland Cavaliers are hiring Golden State assistant Kenny Atkinson as the franchise’s next head coach and sides are working on a contract that’s expected to be completed soon. pic.twitter.com/x60kBtvQDQ

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 24, 2024