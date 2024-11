Gregg Popovich, preoccupazione per le sue condizioni di salute: per quanto non allenerà?

La stagione è appena iniziata ma i San Antonio Spurs hanno subito una grande preoccupazione, e non è relativa ai risultati (fin qui discreti, con un record di 3-4). Negli ultimi giorni Gregg Popovich ha avuto un malore, i dettagli non sono noti ma il leggenadario coach di San Antonio non era in panchina negli ultimi due impegni contro Timberwolves e Clippers, sostituito dal suo vice Mitch Johnson. Sarà lo stesso alla prossima contro gli Houston Rockets, e probabilmente per un po’. Popovich sarà out a tempo indeterminato.

Secondo Shams Charania, ci sarebbe comunque un alto livello di preoccupazione per le condizioni di Popovich. La speranza è che ovviamente la leggenda NBA, 76 anni a gennaio, possa riprendersi, indipendentemente da un suo ritorno in panchina.

Gregg Popovich allena gli Spurs dal 1996 ed è uno degli allenatori più vincenti di sempre: ha in bacheca 5 titoli NBA ed è leader nella storia della Lega per numero di partite vinte in stagione regolare.