Cosa cambierebbe Messina nel basket moderno? “Meno tiri da tre e nuove regole”

L’allenatore dell’Olimpia Milano, Ettore Messina, ha parlato dell’evoluzione del basket negli ultimi anni e di cosa cambierebbe a livello regolamentare.

Il coach neo campione d’Italia per la terza volta consecutiva ne ha parlato in un’intervista per A Better Basketball.

Gregg Popovich tornerebbe volentieri a una pallacanestro senza tiro da tre. Io non tornerei così indietro ma vorrei che ci fossero meno tiri dall’arco e maggiore coinvolgimento dei lunghi. Il basket moderno vede spesso la ricerca immediata del mismatch, a me piacerebbe vedere più movimento di palla. Va detto però che ci sono diversi giocatori che spiccano nettamente sugli altri per capacità e competenze, è d’obbligo cavalcarli. La capacità di costruire e usare un vantaggio resta la costante del basket, oggi come 30 anni fa.

Messina farebbe delle modifiche al regolamento. L’ideale sarebbe allargare il campo ma soluzione sarebbe logisticamente impraticabile, allora bisognerebbe introdurre i 3 secondi difensivi come in NBA.