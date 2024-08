EA7 Milano, Johannes Voigtmann saluta: torna in Germania

Chiusa l’Olimpiade al quarto posto con la sua Germania, Johannes Voigtmann ha subito lasciato l’Olimpia EA7 Milano. Il tedesco, arrivato nell’estate 2022, dice addio ai biancorossi per tornare in patria: è stato infatti già ufficializzato dal Bayern Monaco.

L’avventura meneghina di Voigtmann si conclude con due Scudetti vinti in due anni, ma anche un rendimento altalenante. Nell’ultima stagione in lungo tedesco ha segnato 7.9 punti di media con 5.0 rimbalzi in EuroLega.

𝐒𝐄𝐑𝐕𝐔𝐒, 𝐉𝐎 👋 🥳 Johannes Voigtmann kehrt nach acht Jahren im Ausland nach Deutschland zurück und unterschreibt bei uns bis 2027: https://t.co/xtR4QR72ld@freelanceDE wünscht viel Spaß beim neuen Job!#FCBB #Voigtmann2027 #Kaderupdate — 🏆 Deutscher Meister 🏆 (@FCBBasketball) August 14, 2024

Ora l’obiettivo di Milano è piazzare Maodo Lo, che ha un altro anno di contratto, per ingaggiare un esterno al suo posto e chiudere il roster.