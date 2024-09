Derrick Rose si è ritirato in GRANDE STILE

Derrick Rose ha annunciato il suo ritiro attraverso un post sui social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Derrick Rose (@drose)

In realtà non è solo questo che D-Rose ha fatto per annunciare il suo addio al basket. In realtà la lettera pubblicata su internet, è andata anche sui giornali locali delle città in cui ha giocato. Rose, infatti, ha acquistato una pagina di ognuno dei quotidiani principali di Chicago, New York, Cleveland, Minneapolis, Detroit e Memphis.

Sembra però che ci sia stato un altro gesto, ancora più simbolico. Pare che Rose abbia inviato un mazzo di 16 rose (una per ogni stagione disputata in NBA) alle persone che lo hanno supportato maggiormente nella sua carriera. Fra questi ci sarebbero alcuni amici e allenatori, fra i quali anche Phil Jackson, come riporta ESPN.