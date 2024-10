LeBron James si espone: “La scelta è chiara: votate per Kamala Harris!”

Manca sempre meno alle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, con un esito molto incerto tra i due candidati, Donald Trump e Kamala Harris. In queste ultime settimane di campagna elettorale sono state moltissime le star del mondo dell’intrattenimento a schierarsi, diverse a favore di Harris: Taylor Swift, Eminem, Beyoncé e Jennifer Lopez sono solo alcuni degli artisti che hanno partecipato ai comizi della leader del Partito Democratico. Nelle scorse ore si è esposto anche LeBron James, forse lo sportivo americano più popolare al momento, portabandiera USA alle ultime Olimpiadi di Parigi.

James è un democratico, non è affatto un segreto. In passato si era già esposto politicamente e aveva anche avuto diversi battibecchi a distanza con Trump, quando quest’ultimo era presidente. Ora LeBron ha invitato i cittadini statunitensi a votare per Kamala Harris, pubblicando sui social un video che è sostanzialmente una compilation di dichiarazioni aberranti di Trump riguardo odio e violenza. Il video si conclude proprio con una vecchia clip di Trump, risalente a diversi anni prima che diventasse presidente, in cui il tycoon dice: “È ovvio che odii queste persone, dobbiamo odiarle tutte. Perché magari l’odio è proprio ciò di cui abbiamo bisogno”.

“Di cosa stiamo parlando? Quando penso ai miei figli e alla mia famiglia, a come cresceranno, la scelta mi sembra chiara. VOTATE KAMALA HARRIS!” ha scritto LeBron James. L’Election Day tanto atteso sarà il 5 novembre, ovvero martedì prossimo. Solo allora scopriremo se gli sforzi di James e degli altri personaggi dello spettacolo avranno dato i frutti sperati dai diretti interessati.

What are we even talking about here?? When I think about my kids and my family and how they will grow up, the choice is clear to me. VOTE KAMALA HARRIS!!! pic.twitter.com/tYYlTmQS6e

— LeBron James (@KingJames) October 31, 2024