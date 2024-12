Gabe Brown lascia ufficialmente Varese: è il rinforzo per la Trapani di Jasmin Repesa

La Trapani Shark sorpresa di questa prima parte di campionato, attualmente seconda in classifica, si muove ufficialmente sul mercato. Dopo i rumors di ieri, in serata è arrivata la firma di Gabe Brown che nel pomeriggio aveva rescisso il contratto che lo legava alla Pallacanestro Varese.

Brown si inserisce in un roster colpito di recente da parecchi infortuni (Petrucelli e Yeboah in particolare, ma entrambi sembrano vicini al rientro). In questa stagione con Varese, la seconda con i biancorossi, l’americano stava segnando 11.3 punti di media ma dal 10 novembre era finito fuori dalle rotazioni di coach Mandole.

Il comunicato di Trapani: