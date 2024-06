Panathinaikos SCATENATO: occhi su due NBA per il ruolo di centro

Mercato principesco per il Panathinaikos.

Il vulcanico patron Dimitris Giannakopoulos, nonostante una lunga squalifica, punta a ripetere il trionfo in EuroLega. L’ingaggio di un top player come Lorenzo Brown ne è la chiara dimostrazione.

Adesso però i greci vogliono rinforzarsi anche sotto canestro, dove comunque possono contare già su un elemento del calibro di Matthias Lessort. I nomi più caldi sono quelli di due giocatori attualmente in NBA: il georgiano Goga Bitadze degli Orlando Magic e Sasha Vezenkov, bulgaro in possesso di passaporto greco, approdato ai Sacramento Kings la scorsa estate dopo anni di dominio in EuroLega. Quest’ultimo rappresenterebbe un altro sgarbo ai rivali dell’Olympiacos dopo la firma di Kostas Slokuas qualche mese fa. Proprio il team del Pireo, infatti, ha consacrato Vezenkov sul palcoscenico europeo.

Ci sono poi alcune timide voci che accosterebbero Toko Shengelia anche al PAO oltre che a Milano e Baskonia, in caso di uscita dalla Virtus Bologna.

Le intenzioni dei Green hanno trovato conferma nelle parole di Ergin Ataman che ha preannunciato “un trasferimento molto importante” nel ruolo di centro. Il coach turco non ha aggiunto altro ma ha svelato che il prescelto non è Jonathan Motley che infatti nelle scorse ore ha firmato per l’Hapoel Tel Aviv.