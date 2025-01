Trapani, settimana da prima in classifica. Antonini: “Salutate la capolista!”

Questo pomeriggio la Trapani Shark ha ottenuto la 12° vittoria in campionato, sul campo neutro di Veroli contro Scafati (il cui terreno di gioco è stato squalificato per 3 gare). Il successo contro i gialloblu ha consegnato al club siciliano, neopromosso, il primo posto in classifica a pari-merito con Brescia e Trento. Nella griglia generale però Trapani è effettivamente prima, grazie alla classifica avulsa e al successo contro Trento di poche settimane fa. Il risultato ha ovviamente fatto esplodere di gioia Valerio Antonini, presidente di Trapani, che non ha perso tempo a postare la classifica su X e a manifestare tutto il proprio orgoglio.

“Trapani Shark, che fino a un anno e mezzo fa non esisteva nemmeno in Serie A2, oggi è prima in classifica in Serie A” ha scritto Antonini, ricordando quando è sparita la precedente società trapanese, la Pallacanestro Trapani, prima dell’entrata in scena della Trapani Shark con l’acquisto del titolo di Roseto, nell’estate 2023.

“Oggi Trapani guida la Sicilia in testa al campionato di Basket. Lo fa a testa alta, giocando contro grandi avversarie, ma lo abbiamo voluto dal primo giorno. Ai miei concittadini dico: non è un sogno. È la realtà. E io voglio andare fino in fondo” ha proseguito Antonini, ancora una volta non nascondendo l’obiettivo Scudetto.

Se i granata riusciranno davvero ad arrivare fino in fondo lo dirà il tempo, intanto tra poche settimane potranno provare a vincere il primo trofeo nella massima serie a Torino, con la partecipazione alle Final Eight di Coppa Italia. “Salutate la capolista” ha poi chiuso Valerio Antonini, per almeno una settimana Trapani guarderà tutti dall’alto in basso.